Задолженность агрофирмы «Приазовская» перед кредиторами достигла 23,9 млрд рублей

Процедура была открыта сроком на полгода. В качестве конкурсного управляющего утвержден Михаил Сливка.
Ранее с иском о признании агрофирмы банкротом обратился АвтоВАЗбанк (Банк АВБ) из-за задолженности в размере более 523,6 миллиона рублей. В феврале 2019 года в отношении компании была введена процедура наблюдения.
Известно, что должнику принадлежат 124 объекта недвижимости: здания и сооружения, 100 из них образуют производственный комплекс птицефабрики «Приазовская» в Кагальницком районе Ростовской области.
Также в ходе процедуры наблюдения были выявлены сделки, связанные с отчуждением движимого и недвижимого имущества. В реестр требований кредиторов были включены требования на общую сумму более 23,9 миллиарда рублей.
По данным системы СПАРК, АО «Агрофирма «Приазовская» была зарегистрирована в поселке Новобатайск в 1992 году. Ранее она принадлежала ООО «Продо Финанс», позже была продана ГК «Белая птица».