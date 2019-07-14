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Задолженность агрофирмы «Приазовская» перед кредиторами достигла 23,9 млрд рублей

14 июля 2019, 11:55
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд Ростовской области признал АО «Агрофирма «Приазовская» банкротом и открыл в отношение предприятия процедуру конкурсного производства, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Процедура была открыта сроком на полгода. В качестве конкурсного управляющего утвержден Михаил Сливка.

Ранее с иском о признании агрофирмы банкротом обратился АвтоВАЗбанк (Банк АВБ) из-за задолженности в размере более 523,6 миллиона рублей. В феврале 2019 года в отношении компании была введена процедура наблюдения.

Известно, что должнику принадлежат 124 объекта недвижимости: здания и сооружения, 100 из них образуют производственный комплекс птицефабрики «Приазовская» в Кагальницком районе Ростовской области.

Также в ходе процедуры наблюдения были выявлены сделки, связанные с отчуждением движимого и недвижимого имущества. В реестр требований кредиторов были включены требования на общую сумму более 23,9 миллиарда рублей.

По данным системы СПАРК, АО «Агрофирма «Приазовская» была зарегистрирована в поселке Новобатайск в 1992 году. Ранее она принадлежала ООО «Продо Финанс», позже была продана ГК «Белая птица».

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