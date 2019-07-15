Экс-главу «Капиталбанка» и двух его подчиненных не выпустили из СИЗО в Ростове

У «Капиталбанка» отняли лицензию в 2016 году, спецслужбы выявили хищения в размере 700 миллионов рублей. В уголовном деле фигурируют Юрий Осипов, а также его подчиненные Андрей Лышик и Александр Губин. Всем троим грозит до десяти лет колонии. «Капиталбанк» признан банкротом Арбитражным судом. Осипов также требует включить себя в реестр кредиторов в составе пятой очереди задолженности в размере 20 039 700 рублей. Однако суд отклонил это требование.