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Экс-главу «Капиталбанка» и двух его подчиненных не выпустили из СИЗО в Ростове

15 июля 2019, 07:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения в отношении экс-председателя «Капиталбанка» Юрия Осипова и двух его подчиненных, обвиняемых в мошенничестве, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь суда.

У «Капиталбанка» отняли лицензию в 2016 году, спецслужбы выявили хищения в размере 700 миллионов рублей. В уголовном деле фигурируют Юрий Осипов, а также его подчиненные Андрей Лышик и Александр Губин. Всем троим грозит до десяти лет колонии. «Капиталбанк» признан банкротом Арбитражным судом. Осипов также требует включить себя в реестр кредиторов в составе пятой очереди задолженности в размере 20 039 700 рублей. Однако суд отклонил это требование.

«Суд продлил меру пресечения Осипову, Губину и Лышику, обвиняемым по статье „Мошенничество в особо крупном размере“. Они будут находиться под стражей до 16 октября», — отметили в суде.

«Капиталбанк» основали в 1993 году в Ростове-на-Дону, также он имел офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Туле, Краснодаре, Воронеже, Калуге, Брянске и Орле. В феврале имущество обанкротившегося «Капиталбанка» было выставлено на торги, общая стоимость составила более 66 миллионов рублей.

Ранее в Ростове с контролирующих «Капиталбанк» АСВ требует взыскать 1,6 миллиарда рублей.

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