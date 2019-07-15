Экс-жену Цеповяза не выпустили из СИЗО Ростова даже за залог в 3 млн руб

Стришняя и ее брат обвиняются в вымогательстве 77 миллионов рублей у предпринимателя из Кущевки. Наталья — экс-супруга Вячеслава Цеповяза, известного своими зверствами в команде убийцы Сергея Цапка. Сейчас он находится в колонии, отбывая длительный срок за убийство семьи в Кущевке. Наталья развелась с ним, когда он уже находился в тюрьме.