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Экс-жену Цеповяза не выпустили из СИЗО Ростова даже за залог в 3 млн руб

15 июля 2019, 09:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
Железнодорожный суд Ростова-на-Дону, вновь рассмотрев дело бывшей жены Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней и ее брата Ивана, не выпустил их из СИЗО под домашний арест даже за залог в размере трех миллионов рублей, рассказал RostovGazeta адвокат Ивана Стришнего Павел Сергеев.

Стришняя и ее брат обвиняются в вымогательстве 77 миллионов рублей у предпринимателя из Кущевки. Наталья — экс-супруга Вячеслава Цеповяза, известного своими зверствами в команде убийцы Сергея Цапка. Сейчас он находится в колонии, отбывая длительный срок за убийство семьи в Кущевке. Наталья развелась с ним, когда он уже находился в тюрьме.

На рассмотрении апелляции по мере пресечения Стришних стало известно, что Наталья страдает онкологией, ее адвокаты просили выпустить обвиняемую под домашний арест с залогом в сумме три миллиона рублей. На заседании по мере пресечения Натальи и Ивана Стришних в облсуде поступило заявление от брата ее бывшего мужа.

Андрей Цеповяз заявил о том, что выпускать под домашний арест брата и сестру нельзя, так как они могут оказать давление на свидетелей. Дело было направлено на новое рассмотрение областным судом, однако районный суд не изменил своего решения.

«До 23 августа продлили меру пресечения Ивану и до 24 августа — Наталье. Мы уже подготовили апелляцию на это решение», — отметил Сергеев.

Если вина Стришних будет доказана, им грозит до 15 лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

Ранее адвокаты экс-жены Цеповяза предложили 3 млн руб за домашний арест.

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