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Полеты над автомобилем показал каскадер из Ростова

15 июля 2019, 06:30
Фото: instagram.com/chebotarev_evgeny
Каскадер из Ростова-на-Дону Егений Чеботарев выполнил новый трюк, который снова связан с автомобилем, сообщается в Instagram ростовчанина.

«Я выполнил смертельный трюк с участием шести колец, стойки и машины. Водитель проехал на скорости 70 километров в час, у нас было много попыток, но все получилось», — написал Чеботарев.

Он опубликовал видео с самим трюком. Ростовчанин лежал на крыше машины и подпрыгивал, когда она проезжала, в подвешенные в воздухе обручи. Таким образом, на видео кажется, что каскадер пролетает через кольца.

Ранее Чеботарев попытался выполнить трюк и врезался на машине в дом. Ролик происшествием опубликовали в Интернете.

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