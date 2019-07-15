Полеты над автомобилем показал каскадер из Ростова

«Я выполнил смертельный трюк с участием шести колец, стойки и машины. Водитель проехал на скорости 70 километров в час, у нас было много попыток, но все получилось», — написал Чеботарев.
Он опубликовал видео с самим трюком. Ростовчанин лежал на крыше машины и подпрыгивал, когда она проезжала, в подвешенные в воздухе обручи. Таким образом, на видео кажется, что каскадер пролетает через кольца.
Ранее Чеботарев попытался выполнить трюк и врезался на машине в дом. Ролик происшествием опубликовали в Интернете.