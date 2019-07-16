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Кредиторы решили обанкротить еще одну компанию Вадима Ванеева

16 июля 2019, 19:45
Фото: pixabay.com
В ходе собрания кредиторов ООО торговый дом «Индолина», зарегистрированного в Ростовской области, было принято решение открыть на предприятии процедуру конкурсного производства, говорится в сообщении в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

Кредиторы намерены обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производств.

Напомним, что в феврале в отношении ТД «Индолина» была введена процедура наблюдения. Иск о банкротстве компании был подан дочерней структурой Внешэкономбанка Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Требования истца в размере 10,15 миллиарда рублей были включены в третью очередь реестра требований кредиторов.

По данным системы СПАРК, ООО торговый дом «Индолина» было зарегистрировано в Ростовской области в 2008 году. Основным видом деятельности компании являлась оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты. Компания входила в структуру ГК «Евродон», принадлежавшей предпринимателю Вадиму Ванееву.

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