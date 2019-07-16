Кредиторы решили обанкротить еще одну компанию Вадима Ванеева

Напомним, что в феврале в отношении ТД «Индолина» была введена процедура наблюдения. Иск о банкротстве компании был подан дочерней структурой Внешэкономбанка Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Требования истца в размере 10,15 миллиарда рублей были включены в третью очередь реестра требований кредиторов.