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В Ростове более 50 арендованных участков не используются по назначению

16 июля 2019, 12:28
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону 54 арендованных земельных участков являются проблемными, сообщила городская администрация.

Всего в городе находятся в аренде 357 земельных участков, при этом седьмая их часть не осваивается или используются не в соответствии с условиями договора. Представители городской власти объезжают проблемные участки и прекращают контракты с теми арендаторами, которые не соблюдают условия договоров.

В частности, еще в 2016 году на проспекте 40-летия Победы выделили участок под строительство рынка, до сих пор на земле не ведется никаких строительных работ. В связи с этим ДИЗО инициировал работу по расторжению договора аренды и возврату земельного участка в судебном порядке.

В судебном порядке вернут еще один участок на берегу Темерника, который выделили под строительство жилья еще пять лет назад, но работы на нем так и не начали. Кроме того, в число проблемных попали участки, на которых строительство начали, но заморозили. По причине невозможности довести строительство до конца или аварийного состояния объектов власти добиваются их сноса.

Отмечается, что в Ростове дефицит земель под строительство и власти делают все возможное, чтоб решить эту проблему.

Напомним, участок земли на берегу Темерника вернули городу власти Ростова.

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#Новости#Экономика
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