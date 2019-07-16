В Ростове более 50 арендованных участков не используются по назначению

В судебном порядке вернут еще один участок на берегу Темерника, который выделили под строительство жилья еще пять лет назад, но работы на нем так и не начали. Кроме того, в число проблемных попали участки, на которых строительство начали, но заморозили. По причине невозможности довести строительство до конца или аварийного состояния объектов власти добиваются их сноса.