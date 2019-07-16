В Ростове более 50 арендованных участков не используются по назначению

Всего в городе находятся в аренде 357 земельных участков, при этом седьмая их часть не осваивается или используются не в соответствии с условиями договора. Представители городской власти объезжают проблемные участки и прекращают контракты с теми арендаторами, которые не соблюдают условия договоров.
В частности, еще в 2016 году на проспекте 40-летия Победы выделили участок под строительство рынка, до сих пор на земле не ведется никаких строительных работ. В связи с этим ДИЗО инициировал работу по расторжению договора аренды и возврату земельного участка в судебном порядке.
В судебном порядке вернут еще один участок на берегу Темерника, который выделили под строительство жилья еще пять лет назад, но работы на нем так и не начали. Кроме того, в число проблемных попали участки, на которых строительство начали, но заморозили. По причине невозможности довести строительство до конца или аварийного состояния объектов власти добиваются их сноса.
Отмечается, что в Ростове дефицит земель под строительство и власти делают все возможное, чтоб решить эту проблему.