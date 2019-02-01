Новый участок-дублер обхода Аксая будет платным

При этом по старому направлению через Ростов и Аксай можно будет проехать в обход пункта оплаты, но по реконструированной дороге. Автомобилисты смогут сами выбирать, каким участком воспользоваться - платным, не заезжая в Ростов, или бесплатным, если нужно попасть в город.