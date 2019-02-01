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Posted 1 февраля 2019, 07:49

Published 1 февраля 2019, 07:49

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Новый участок-дублер обхода Аксая будет платным

1 февраля 2019, 07:49
На платной основе будут эксплуатировать новый участок-дублер обхода Аксая, сообщило Минтранспорта Ростовской области.

Существующая трасса станет альтернативным путем для автомобилистов.

На обходе Аксая предусмотрен только один пункт приема платежей, на 1045 километре трассы, оплачивать проезд придется только тем водителям, которые проедут по всей протяженности дороги.

При этом по старому направлению через Ростов и Аксай можно будет проехать в обход пункта оплаты, но по реконструированной дороге. Автомобилисты смогут сами выбирать, каким участком воспользоваться - платным, не заезжая в Ростов, или бесплатным, если нужно попасть в город.

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