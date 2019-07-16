В Ростове снесут более 300 незаконных торговых объектов

В первую очередь, планируется переместить несанкционированные торговые объекты, выявленные в ходе рассмотрения обращений граждан, а также информации, поступившей из контрольно-надзорных органов и мониторинга. Далее специалисты уберут с улиц города малогабаритные НТО, объекты, размещенные в границах территории «золотого квадрата», а также в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ростова-на-Дону, утвержденной постановлением администрации города Ростова-на-Дону, но без оформления договоров о размещении.
Кроме того, планируется демонтаж НТО, размещенных на основных магистралях и площадях города и нестационарных торговых объектов, которые имеют признаки капитальности.
С мая текущего года управлением проведен электронный аукцион «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по закупке услуг по демонтажу и перемещению самовольно размещенных НТО. Аукцион выиграла компания ООО «Блокчейн», которая демонтирует в Ростове 41 самовольно размещенных НТО, общая сумма контракта 713 766 рублей.
После того, как контракт будет исполнен, управление проведет новый аукцион на закупку оказания услуг по демонтажу, перемещению и хранению НТО, общая сумма контракта — 5 748 666 рублей.
«Должностными лицами управления в ходе мониторинга территории Ростова-на-Дону выявлено 304 самовольно размещенных нестационарных торговых объектов. Всего за истекшие шесть месяцев 2019 года управлением демонтировано 89 нестационарных торговых объектов и 45 временных объектов, приспособленных под средства торговли. Составлено 942 протокола об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена в соответствии с Областным законом «Об административных правонарушениях», — сказал Тихонов.