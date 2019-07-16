В Ростове снесут более 300 незаконных торговых объектов

В первую очередь, планируется переместить несанкционированные торговые объекты, выявленные в ходе рассмотрения обращений граждан, а также информации, поступившей из контрольно-надзорных органов и мониторинга. Далее специалисты уберут с улиц города малогабаритные НТО, объекты, размещенные в границах территории «золотого квадрата», а также в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ростова-на-Дону, утвержденной постановлением администрации города Ростова-на-Дону, но без оформления договоров о размещении.