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Бывшие ростовские полицейские рассказали, как сбежали на Украину от следствия

17 июля 2019, 14:12
Фото: Юрий Шулипа / youtube.com
Ставшие фигурантами уголовных дел бывшие полицейские из Ростова-на-Дону Никита Моргунов и Семен Фищук рассказали, как скрылись на Украине, интервью появилось на Youtube-канале директора института национальной политики Украины Юрия Шулипы.

Речь идет о бывших сотрудниках Никите Моргунове и Семене Фищуке, которых на Родине подозревают в избиении активиста и «крышевании» незаконной торговли наркотиками.

Собеседники Шулипы рассказали, что пересекли границу с Украиной, а затем попросили у пограничников политического убежища. По словам бывших сотрудников правоохранительных органов, в России против них якобы сфабрикованы уголовные дела и другого выхода у них не было.

«Пограничная служба нас опросила и предложила сделать видеообращение. Мы согласились, объяснили всю ситуацию и нас направили в Харьков, где разместили в гостинице», — пояснили собеседники.

Они добавили, что через два дня написали заявление, чтобы получить убежище. По их словам, Украина была выбрана из-за того, что другие страны их сразу депортировали бы.

Также в беседе эк-сотрудники рассказали, как жители Ростовской области относятся к конфликту России и Украины.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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