Бывшие ростовские полицейские рассказали, как сбежали на Украину от следствия

Речь идет о бывших сотрудниках Никите Моргунове и Семене Фищуке, которых на Родине подозревают в избиении активиста и «крышевании» незаконной торговли наркотиками.
Собеседники Шулипы рассказали, что пересекли границу с Украиной, а затем попросили у пограничников политического убежища. По словам бывших сотрудников правоохранительных органов, в России против них якобы сфабрикованы уголовные дела и другого выхода у них не было.
«Пограничная служба нас опросила и предложила сделать видеообращение. Мы согласились, объяснили всю ситуацию и нас направили в Харьков, где разместили в гостинице», — пояснили собеседники.
Они добавили, что через два дня написали заявление, чтобы получить убежище. По их словам, Украина была выбрана из-за того, что другие страны их сразу депортировали бы.
Также в беседе эк-сотрудники рассказали, как жители Ростовской области относятся к конфликту России и Украины.