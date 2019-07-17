Сбежавшие из Ростова в Киев полицейские заявили, что «Антидилер» «крышевал» аптеки

Собеседники Шулипы рассказали, что попросили политического убежища на Украине. Они заявили, что в начале марта 2019 года задержали в садовом товариществе Карапетяна, который, по словам экс-полицейских, засунул в рот сверток с наркотиками и проглотил. Они добавили, что подозреваемый оказал сопротивление, попытался убежать и упал лицом вниз, после чего был доставлен в отдел.