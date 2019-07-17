Сбежавшие из Ростова в Киев полицейские заявили, что «Антидилер» «крышевал» аптеки

По информации СМИ, мужчин заподозрили в избиении волонтера движения «Антидилер» Мартина Карапетяна, а также «крышевании» незаконной торговли наркотиками. По делу проходит также экс-сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков ОП № 5 в Ростове Дмитрий Карташев.
Собеседники Шулипы рассказали, что попросили политического убежища на Украине. Они заявили, что в начале марта 2019 года задержали в садовом товариществе Карапетяна, который, по словам экс-полицейских, засунул в рот сверток с наркотиками и проглотил. Они добавили, что подозреваемый оказал сопротивление, попытался убежать и упал лицом вниз, после чего был доставлен в отдел.
«Карапетян рассказал, что является закупщиком в организации „Антидилер“, которая проверяет аптеки на продажу запрещенных препаратов. Через некоторое время аптекам предлагают платить по 15 тысяч рублей в месяц, чтобы такие проверки прекратились и не было заявлений в полицию», — заявили собеседники на интервью.
За избиение Карапетяна бывшие сотрудники праоохранительных органов сами фигурантами уголовных дел, они тайно уехали на Украину. Дело Моргунов и Фищук считают сфабрикованным.