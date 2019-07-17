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Сбежавшие из Ростова в Киев полицейские заявили, что «Антидилер» «крышевал» аптеки

17 июля 2019, 11:47
Фото: Юрий Шулипа / youtube.com
Двое бывших полиции из Ростова-на-Дону Никита Моргунов и Семен Фищук, которые стали фигурантами уголовных дел в России, рассказали о своем побеге на Украину, видео размещено на Youtube-канале директора института национальной политики Украины Юрия Шулипы.

По информации СМИ, мужчин заподозрили в избиении волонтера движения «Антидилер» Мартина Карапетяна, а также «крышевании» незаконной торговли наркотиками. По делу проходит также экс-сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков ОП № 5 в Ростове Дмитрий Карташев.

Собеседники Шулипы рассказали, что попросили политического убежища на Украине. Они заявили, что в начале марта 2019 года задержали в садовом товариществе Карапетяна, который, по словам экс-полицейских, засунул в рот сверток с наркотиками и проглотил. Они добавили, что подозреваемый оказал сопротивление, попытался убежать и упал лицом вниз, после чего был доставлен в отдел.

«Карапетян рассказал, что является закупщиком в организации „Антидилер“, которая проверяет аптеки на продажу запрещенных препаратов. Через некоторое время аптекам предлагают платить по 15 тысяч рублей в месяц, чтобы такие проверки прекратились и не было заявлений в полицию», — заявили собеседники на интервью.

За избиение Карапетяна бывшие сотрудники праоохранительных органов сами фигурантами уголовных дел, они тайно уехали на Украину. Дело Моргунов и Фищук считают сфабрикованным.

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