Капитан ФК «Ростов» уйдет из команды после матча со «Спартаком»

Известно, что полузащитник уходит в другой клуб, однако в какой именно, в сообщении не раскрывается. Клуб назвал Гацкана амбициозным спортсменом, который желает играть в каждой встрече.
«Мы понимаем желание капитана и не будем ему мешать. Он являлся одним из лидеров „Ростова“ последние 10 лет», — сказано в публикации.
Уточняется, что последним будет матч, который организуют 20 июля. Это будет встреча со «Спартаком» на «Ростов-Арене».
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил, что отнесся к этому решению с пониманием. Сам Гацкан рассказал, что хочет продолжить карьеру и ему нужно достаточное количество игрового времени на поле.