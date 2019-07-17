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Капитан ФК «Ростов» уйдет из команды после матча со «Спартаком»

17 июля 2019, 18:26
Фото: fc-rostov.ru
Футбольный клуб «Ростов» покинет капитан Александр Гацкан после встречи со «Спартаком», говорится на сайте ростовской команды.

Известно, что полузащитник уходит в другой клуб, однако в какой именно, в сообщении не раскрывается. Клуб назвал Гацкана амбициозным спортсменом, который желает играть в каждой встрече.

«Мы понимаем желание капитана и не будем ему мешать. Он являлся одним из лидеров „Ростова“ последние 10 лет», — сказано в публикации.

Уточняется, что последним будет матч, который организуют 20 июля. Это будет встреча со «Спартаком» на «Ростов-Арене».

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил, что отнесся к этому решению с пониманием. Сам Гацкан рассказал, что хочет продолжить карьеру и ему нужно достаточное количество игрового времени на поле.

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