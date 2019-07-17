Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет в стиле шоу «Крутое пике»

В необычном стиле игра пройдет из-за высказанной несколько лет назад в адрес Карпина критики. Тогда председатель совета директоров ФК «Спартак» Леонид Федун заявил, что Карпин будучи тренером красно-белых плохо распоряжался бюджетом, «но сбитый летчик есть сбитый летчик…».
Из-за этого матч состоится в стиле юмористического шоу «Крутое пике» из сериала «Каламбур». Команды встретятся на стадионе «Ростов-Арена» 20 июля в 21.30 мск.
Добавим, что в шоу показывали терпящий крушение самолет, который пытались спасти два пилота. Все это сопровождалось шутками.