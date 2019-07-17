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Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет в стиле шоу «Крутое пике»

17 июля 2019, 16:44
Фото: Ростов Главный — новости Рост
Футбольный клуб «Ростов» решил провести матч со «Спартаком» в стиле телешоу после прозвучавшей в адрес главного тренера Валерия Карпина критики, сообщается в соцсети «Вконтакте».

В необычном стиле игра пройдет из-за высказанной несколько лет назад в адрес Карпина критики. Тогда председатель совета директоров ФК «Спартак» Леонид Федун заявил, что Карпин будучи тренером красно-белых плохо распоряжался бюджетом, «но сбитый летчик есть сбитый летчик…».

Из-за этого матч состоится в стиле юмористического шоу «Крутое пике» из сериала «Каламбур». Команды встретятся на стадионе «Ростов-Арена» 20 июля в 21.30 мск.

Добавим, что в шоу показывали терпящий крушение самолет, который пытались спасти два пилота. Все это сопровождалось шутками.

Ранее «Ростов» организовывал встречу со «Спартаком» в стиле популярного сериала «Игра престолов».

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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