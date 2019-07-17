Плотину за 6,7 млн руб продают в Ростовской области

Плотину продают в рамках реализации имущества компании-банкрота «Белый двор-Т» из Таганрога.
Площадь плотины 1,7 тысячи квадратных метров, в лот также включен земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 558 тысяч квадратных метров.
Компания «Белый двор-Т» принадлежала депутату таганрогской городской думы Артему Екушевскому. В октябре 2017 года зернотрейдер признали банкротом из-за неспособности рассчитаться с кредиторами.
Напомним, из-за отсутствия заявок признали несостоявшимися торги по реализации имущества тепличного комбината «Ростовский».