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Плотину за 6,7 млн руб продают в Ростовской области

17 июля 2019, 13:56
Фото: wikimedia.org
В Чертковском районе Ростовской области продают плотину стоимостью 6,7 миллиона рублей, следует из информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Плотину продают в рамках реализации имущества компании-банкрота «Белый двор-Т» из Таганрога.

Площадь плотины 1,7 тысячи квадратных метров, в лот также включен земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 558 тысяч квадратных метров.

Компания «Белый двор-Т» принадлежала депутату таганрогской городской думы Артему Екушевскому. В октябре 2017 года зернотрейдер признали банкротом из-за неспособности рассчитаться с кредиторами.

Напомним, из-за отсутствия заявок признали несостоявшимися торги по реализации имущества тепличного комбината «Ростовский».

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