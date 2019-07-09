За 506 млн руб выставили на торги «дебиторку» ростовского «Донреко»

Всего на продажу выставили девять лотов, из которых самим дорогостоящим являются права требования к физическим лицам на 211,7 миллиона рублей. Кроме того, на торги выставили требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ряде городов Ростовской области.