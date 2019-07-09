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Posted 9 июля 2019, 11:50

Published 9 июля 2019, 11:50

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

За 506 млн руб выставили на торги «дебиторку» ростовского «Донреко»

9 июля 2019, 11:50
Сюжет
Эксклюзив
На торги общей суммой 506 миллиона рублей выставили имущественные права требований обанкротившейся «Донской региональной компании», следует из документов на сайте ЕФРСБ.

Всего на продажу выставили девять лотов, из которых самим дорогостоящим являются права требования к физическим лицам на 211,7 миллиона рублей. Кроме того, на торги выставили требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ряде городов Ростовской области.

Открытый аукцион пройдет 14 августа.

В 2015 году иск с требованием признать «Донреко» банкротом подали сразу 20 муниципальных и частных компаний, в связи с чем на предприятии ввели процедуру наблюдения и назначил конкурсного управляющего.

Напомним, дело завели на экс-главу «Донреко» за растрату материалов на 1,5 миллиона рублей.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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