За 506 млн руб выставили на торги «дебиторку» ростовского «Донреко»

Posted 9 июля 2019, 11:50
Published 9 июля 2019, 11:50
Modified 1 октября, 15:24
Updated 1 октября, 15:24
Всего на продажу выставили девять лотов, из которых самим дорогостоящим являются права требования к физическим лицам на 211,7 миллиона рублей. Кроме того, на торги выставили требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ряде городов Ростовской области.
Открытый аукцион пройдет 14 августа.
В 2015 году иск с требованием признать «Донреко» банкротом подали сразу 20 муниципальных и частных компаний, в связи с чем на предприятии ввели процедуру наблюдения и назначил конкурсного управляющего.