Специалиста земельного контроля наказали на Дону за незаконную проверку бизнесмена

Речь идет о специалисте муниципального земельного контроля и экологии управления сельского хозяйства администрации Неклиновского района. Он провел внеплановую проверку работы бизнесмена, хотя оснований для этого не было.
В прокуратуру с жалобой обратился предприниматель, после чего были выяснены все обстоятельства произошедшего. Эти мероприятия подтвердили озвученные доводы.
«По данному факту завели дело об административном правонарушении. Суд признал должностное лицо виновным», — сказано в сообщении.