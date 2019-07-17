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Специалиста земельного контроля наказали на Дону за незаконную проверку бизнесмена

17 июля 2019, 05:26
Фото: pixabay.com
В Ростовской области привлекли к ответственности госслужащего, который незаконно провел проверку работы предпринимателя, сообщили в региональной прокуратуре.

Речь идет о специалисте муниципального земельного контроля и экологии управления сельского хозяйства администрации Неклиновского района. Он провел внеплановую проверку работы бизнесмена, хотя оснований для этого не было.

В прокуратуру с жалобой обратился предприниматель, после чего были выяснены все обстоятельства произошедшего. Эти мероприятия подтвердили озвученные доводы.

«По данному факту завели дело об административном правонарушении. Суд признал должностное лицо виновным», — сказано в сообщении.

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