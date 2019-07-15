rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ликвидировать незаконные свалки потребовали от властей Шахт

15 июля 2019, 18:18
Фото: pixabay.com
Прокуратура потребовала от администрации Шахт провести работы по ликвидации незаконных свалок, сообщает надзорное ведомство Ростовской области.

В прокуратуру от местных жителей поступили жалобы на существующие в городе свалки. После этого была проведена проверка, которая подтвердила озвученные доводы.

«Свалки оказались в районе улиц Серафимовича, Земледельческой, Штрековой, Мешкова. Также мусор не убрали за территорией Артемовского кладбища», — сказано в сообщении.

Отмечается, что от главы городской администрации потребовали устранить нарушения. В Шахтинский городской суд были переданы заявления с требованием ликвидировать свалки.

В данный момент заявления находятся на рассмотрении.

Материалы по теме
Птицефабрику наказали в Ростовской области за свалку трупов птицКоммунальщики в Ростове убрали созданную в машине свалкуСелекционная станция под Ростовом вместо научных исследований устроила свалку
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00