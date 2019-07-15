Ликвидировать незаконные свалки потребовали от властей Шахт

В прокуратуру от местных жителей поступили жалобы на существующие в городе свалки. После этого была проведена проверка, которая подтвердила озвученные доводы.
«Свалки оказались в районе улиц Серафимовича, Земледельческой, Штрековой, Мешкова. Также мусор не убрали за территорией Артемовского кладбища», — сказано в сообщении.
Отмечается, что от главы городской администрации потребовали устранить нарушения. В Шахтинский городской суд были переданы заявления с требованием ликвидировать свалки.
В данный момент заявления находятся на рассмотрении.