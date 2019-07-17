Вадима Варшавского не смогли заставить заплатить за убытки, причиненные РЭМЗ

В апреле 2019 года РЭМЗ признали банкротом и объявили конкурсное производство сроком на полгода. В отношении самого Вадима Варшавского было возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, с 2014 по 2015 год гендиректор завода вносил в декларации недостоверные данные, что позволило ему уклониться от выплаты налога на прибыль на сумму более 497 миллионов рублей. Дело Варшавского было передано в суд.