Вадима Варшавского не смогли заставить заплатить за убытки, причиненные РЭМЗ

По мнению представителей «Рудсервис» — конкурсного кредитора РЭМЗ, Варшавский причинил предприятию убытки в размере 18,9 миллиона рублей, не продемонстрировав качества ответственного руководителя. Он якобы допустил переплату за поставленную на предприятие электроэнергию.
Но доказательства, представленные истцом в суде, оказались недостаточными.
Ранее сообщалось, что общая стоимость имущества ООО «Ростовский электрометаллургический завод» составила по итогам инвентаризации 10 миллиардов рублей.
В апреле 2019 года РЭМЗ признали банкротом и объявили конкурсное производство сроком на полгода. В отношении самого Вадима Варшавского было возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, с 2014 по 2015 год гендиректор завода вносил в декларации недостоверные данные, что позволило ему уклониться от выплаты налога на прибыль на сумму более 497 миллионов рублей. Дело Варшавского было передано в суд.