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Вадима Варшавского не смогли заставить заплатить за убытки, причиненные РЭМЗ

17 июля 2019, 10:13
Фото: wikimedia.org
Арбитражный суд Ростовской области отказал в удовлетворении иска компании «Рудсервис», которая потребовала взыскать с экс-главы Ростовского электрометаллургического завода Вадима Варшавского 18,9 миллиона рублей, следует из документов, опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

По мнению представителей «Рудсервис» — конкурсного кредитора РЭМЗ, Варшавский причинил предприятию убытки в размере 18,9 миллиона рублей, не продемонстрировав качества ответственного руководителя. Он якобы допустил переплату за поставленную на предприятие электроэнергию.

Но доказательства, представленные истцом в суде, оказались недостаточными.

Ранее сообщалось, что общая стоимость имущества ООО «Ростовский электрометаллургический завод» составила по итогам инвентаризации 10 миллиардов рублей.

В апреле 2019 года РЭМЗ признали банкротом и объявили конкурсное производство сроком на полгода. В отношении самого Вадима Варшавского было возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, с 2014 по 2015 год гендиректор завода вносил в декларации недостоверные данные, что позволило ему уклониться от выплаты налога на прибыль на сумму более 497 миллионов рублей. Дело Варшавского было передано в суд.

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