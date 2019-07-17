Вернуть и легализовать розничные рынки предложили в Ростове

В настоящее время требования к розничным рынкам, согласно федеральному закону от 2006 года, строже, чем к супермаркетам. При этом через розничные сельскохозяйственные рынки продается до половины свежей, экологически чистой продукции, которую люди выращивают в личных подсобных хозяйствах.
В настоящее время в Ростовской области на розничных рынках официально занято более 20 тысяч человек, но на практике это касается практически каждого жителя региона.
Предлагается внести поправки в федеральное законодательство с тем, чтобы розничные рынки получили те же права и возможности, что и крупноформатные торговые сети.