Вернуть и легализовать розничные рынки предложили в Ростове

В настоящее время требования к розничным рынкам, согласно федеральному закону от 2006 года, строже, чем к супермаркетам. При этом через розничные сельскохозяйственные рынки продается до половины свежей, экологически чистой продукции, которую люди выращивают в личных подсобных хозяйствах.