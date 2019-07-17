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Вернуть и легализовать розничные рынки предложили в Ростове

17 июля 2019, 12:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
Отменить все ограничения в отношении розничных рынков предложили депутаты Ростовской области, сообщило региональное Законодательное собрание.

В настоящее время требования к розничным рынкам, согласно федеральному закону от 2006 года, строже, чем к супермаркетам. При этом через розничные сельскохозяйственные рынки продается до половины свежей, экологически чистой продукции, которую люди выращивают в личных подсобных хозяйствах.

В настоящее время в Ростовской области на розничных рынках официально занято более 20 тысяч человек, но на практике это касается практически каждого жителя региона.

Предлагается внести поправки в федеральное законодательство с тем, чтобы розничные рынки получили те же права и возможности, что и крупноформатные торговые сети.

Напомним, в первом квартале 2019 года оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 1,8%.

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