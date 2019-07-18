Наркокурьера осудили под Ростовом за контрабанду наркотиков из Украины

Речь идет о гражданине Украины, который в марте с партией марихуаны пытался пересечь границу. Его поймали пограничники, после чего возбудили уголовное дело.
Донецкий городской суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения. Решение суда вступило в законную силу.
Всего с начала года пограничники пресекли 10 попыток контрабанды наркотиков. Также изъяли 1,5 тысячи капсул, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин.
Ранее в регионе суд приговорил к длительному сроку заключения иностранца, который заказывал наркотики из Германии.