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Наркокурьера осудили под Ростовом за контрабанду наркотиков из Украины

18 июля 2019, 08:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области вынесли приговор в отношении мужчины, который пытался доставить наркотики из Украины, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.

Речь идет о гражданине Украины, который в марте с партией марихуаны пытался пересечь границу. Его поймали пограничники, после чего возбудили уголовное дело.

Донецкий городской суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения. Решение суда вступило в законную силу.

Всего с начала года пограничники пресекли 10 попыток контрабанды наркотиков. Также изъяли 1,5 тысячи капсул, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин.

Ранее в регионе суд приговорил к длительному сроку заключения иностранца, который заказывал наркотики из Германии.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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