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Продавцов некачественного мяса оштрафовали на 2,5 млн руб в Ростовской области

18 июля 2019, 05:40
Фото: pixabay.com
В Ростовской области участвующие в обороте мясной продукции компании были оштрафованы на 2,5 миллиона рублей за нарушения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За этот период специалисты проверили 123 магазина, 13 мясоперерабатывающих и птицеперерабатывающих предприятий, 42 кафе. Всего по фактам нарушений наложили 276 штрафов на сумму более 2,5 миллиона рублей.

«Также были исследованы 508 проб продукции, часть из них не соответствовала нормам», — пояснили в управлении.

Отмечается, что основными нарушениями стали оборот продукции без маркировки, продажа просроченного мяса, отсутствие медкнижек у персонала. В некоторых случаях не соблюдались условия хранения.

Местных жителей попросили при покупке мяса обращать внимание на целостность упаковки и внешний вид продукции.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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