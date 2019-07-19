Медленный суицид: исповедь героиновых наркоманов из Ростова

Несколько лет назад в Ростове-на-Дону начал свою работу центр социальной реабилитации и ресоциализации нарко и алко зависимых. Через некоторое время сотрудники центра пришли к выводу, что в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью важен комплексный подход, а именно- совместный труд не только психологов и специалистов по химической зависимости, но и врачей. Помощь медиков необходима не только на первом этапе, когда происходит медикаментозное очищение организма от психоактивных веществ, но и на протяжении всего курса реабилитации, так как вследствие длительного злоупотребления наркотических веществ или алкоголя страдает не только психика зависимого, но и все жизненно важные органы.