Медленный суицид: исповедь героиновых наркоманов из Ростова

Posted 19 июля 2019,, 16:55
Published 19 июля 2019,, 16:55
Modified Сегодня, 20:56
Updated Сегодня, 20:56
Как лечат наркоманов, какие способы более эффективны, чтобы вернуть человека к нормальной жизни - узнал журналист RostovGazeta.
Только цифры
В прошлом году в Ростовской области выявлено более шести тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и прекурсоров. В 2017 году – 6 727 преступлений. Из незаконного оборота изъято 186,1 кг наркотических средств и психотропных веществ. В 2017 году эта цифра вдвое больше – 363,7 кг.
В 2018 году, по предварительным данным ГБУ Ростовской области «Наркологический диспансер», на учете стояло всего 13 249 потребителей наркотиков. Годом ранее эта цифра практически не изменилась - 13 295 человек.
Как сообщает областная администрация, из них 8 563 больных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ», в том числе несовершеннолетних – 23 подростка. Больных, зарегистрированных наркологическими учреждениями с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» – 4 686 человек. В 2017 году с таким диагнозом в наркодиспансер попали 4 446 человек.
Медленная смерть
Несколько лет назад в Ростове-на-Дону начал свою работу центр социальной реабилитации и ресоциализации нарко и алко зависимых. Через некоторое время сотрудники центра пришли к выводу, что в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью важен комплексный подход, а именно- совместный труд не только психологов и специалистов по химической зависимости, но и врачей. Помощь медиков необходима не только на первом этапе, когда происходит медикаментозное очищение организма от психоактивных веществ, но и на протяжении всего курса реабилитации, так как вследствие длительного злоупотребления наркотических веществ или алкоголя страдает не только психика зависимого, но и все жизненно важные органы.
Ростовская область, одна из немногих, кто серьёзно относится к проблеме наркотизации населения. Ежегодно из областного бюджета выделяются денежные средства, с помощью которых наркозависимые могут пройти курс реабилитации в организациях, прошедших квалификационный отбор Министерства труда и социального развития РО.
«Наши выпускники активно участвуют в общественной жизни города. После прохождения курса реабилитации у них появляется новый ориентир в жизни, новые цели и ценности. Многие из них восстанавливают или создают семьи, начинают получать образование, работают. Мы помогаем им вернуться в нормативный социум и стать его полноправными и полноценными членами. Всемирная организация здравоохранения, научное сообщество, медицинские эксперты выяснили, что зависимость от психоактивных веществ не является дурной привычкой, а является хроническим, прогрессирующим заболеванием, которое формируется у человека под воздействием различных факторов», - рассказывает директор Ростовского филиала некоммерческого фонда «Здоровая Страна» Галина Запороженко.
В Центре проходят курс медико-социальной реабилитации 30 человек, из них три женщины. Программа реабилитации базируется на психологической работе, отсутствует религиозная направленность. Трудотерапия не применяется.
Каждый из пациентов может принять решение о том, чтобы прервать курс лечения. Такие случаи, к сожалению, бывают, это приводит к дальнейшему употреблению наркотиков и алкоголя. Но удерживать людей насильно мы не имеем право.
Ведущий психолог центра Ирина Бондарева считает, что зависимость в одиночку победить невозможно.
«Самая большая иллюзия наркозависимого человека - «я смогу сам». Зависимость- это болезнь, в лечении которой необходим комплексный подход и помощь специалистов. Однако насильно заставить человека лечиться - нельзя. Это не даст никаких результатов»- говорит Бондарева.
«Я видел, как родители плачут»
Один из пациентов Центра Дмитрий С. попробовал амфетамины впервые в 14 лет. Как это случилось точно, не помнит - «угостили друзья» на дискотеке в клубе. Сначала бесплатно угостили, затем он стал «заказывать» наркотики сам - в 14 лет.
«Впервые родители поняли, что я употребляю наркотики, когда мне было 17 лет. Закончил школу, ушел в армию. Думал, что сам смогу бросить, но и там не было проблем с тем, чтобы достать наркотики», - рассказывает Дмитрий.
Вернувшись из армии, парень начал работать в крупной строительной компании.
«Я зарабатывал крупные, по тем временам, деньги. Начал с простого работяги, доработался до прораба, больше 100 тысяч рублей в месяц получал. Но в день мне надо было тратить до 10 тысяч рублей на наркотики. Перешел на героин, а это очень дорого. Видел, как плачут родители, но ничего не мог с собой поделать. На работе были тоже выговоры, иногда не справлялся. Но не увольняли», - вспоминает парень.
В 25 лет он попал в тюрьму на полгода за употребление и хранение наркотиков.
«Должны были оштрафовать только, но почему-то посадили. Даже в тюрьме у наркомана всегда есть героин, там даже проще достать. Главное, иметь деньги», - говорит Дмитрий.
Если посчитать все средства, которые он потратил на наркотики, по словам молодого человека, можно было купить несколько квартир и автомобилей.
Выйдя из тюрьмы, Дмитрий узнал, что его двоюродный брат умер из-за передозировки. Его тело нашли в канаве, он находился в наркотическом опьянении. Это стало переломным моментом. Парень сам нашел центр реабилитации и попросил отца привезти его сюда. В стенах Центра он находится уже полгода, лечение дает результаты.
«Я задал себе вопрос - я хочу на кладбище или я хочу жить? Сейчас я не просыпаюсь с кучей страхов о том, где достать наркотики и как прожить весь следующий день. Я был в наркотическом опьянении десять лет. Наркотики заглушают страх о передозировке. Не думал серьезно о об этом, только хотел радости и веселья. Сначала был «кайф», потом - одни страдания», - рассказывает Дмитрий.
Пока от сигарет и кальяна Дмитрий не может отказаться: «я же не святой, и сигареты не меняют сознание», говорит он.
Организм парня изношен за долгие годы употребления наркотиков. Но он уверен, что все у него получится и жизнь наладится.
«Взгляд на жизнь другой. Я пока не решил, чем буду заниматься. Не хочу фантазировать. В юности мечтал стать экономистом. Бросил когда-то университет, может и вернусь, получу образование», - говорит Дмитрий.
Парень помнит, как продал в подростковом возрасте фотоаппарат бабушки и нотбук отца, чтобы купить необходимую дозу. Называть свою фамилию и разрешать себя фотографировать Дмитрий отказывается. Это и понятно.
«В наше время все легко и доступно. В то время, когда я принимал наркотики - мне даже несколько раз не продавали запрещенные вещества из-за возраста. А сейчас? Никто не смотрит на возраст, закладки делают прямо на детских площадках», - говорит Дмитрий.
Два брака и две дочери
Евгению 37 лет, он попал в Центр десять месяцев назад. Впервые попробовал наркотики в 14 лет в подъезде, угостили ребята из параллельного класса амфетаминами.
«Поначалу я их даже презирал тех, кто употреблял наркотики. У нас была даже группировка своя, мы ходили по двору и избивали наркоманов. Но это было до тех пор, пока сам не попробовал», - рассказывает Евгений.
До армии он активно употреблял запрещенные вещества, маскируясь любыми способами от родителей. В армии Евгению не удалось достать наркотики, но «эйфорическая» память все время напоминала ему о тех невероятных ощущениях.
«Как только я вернулся домой из армии, я захотел вновь употребить. Уже больше 20 лет я являюсь наркоманом. Я все контролировал, родители узнали о моем состоянии за год до того, как я попал сюда. Все знали, что я употребляю алкоголь и думали, что я под тем «кайфом». Женился, родилась дочь, ей уже 15 лет. Жена только алкоголь употребляла, я винил ее, постоянно были скандалы. Мы развелись спустя 8 лет», - рассказывает Евгений.
Мужчина построил бизнес, у него был автосервис. Но со временем из-за наркотиков он потерял дело, заложил автомобиль, вторую иномарку он продал.
«Вновь женился, есть дочь вторая, ей два года. Она знала только про марихуану. Но однажды мой телефон меня предал. Я вышел утром на работу, прямо в подъезде решил употребить героин, телефон выпал из кармана и включилась видеозапись. Весь процесс был снят на видео, я забыл телефон в подъезде. Жена обнаружила мой мобильник и увидела эту запись. Так и должно было быть, наверное. Жена вечером показала эту запись и ушла от меня», - вспоминает Евгений.
Тут пришло осознание того, что он не хочет потерять второй брак и вторую дочь.
«Возникли мысли о суициде, выхода не было. Пришло отчаяние. Я понял, что нужна помощь. Я поехал на «детокс» - к знакомым на дачу, затем сюда привезли друзья. Я не знал, куда меня везут, проклинал их некоторое время. Было желание сбежать, думал, что через месяц или две недели я уеду домой, но потом я понимал, сколько денег в это лечение вкладывает мама и не мог вновь ее подвести», - рассказывает Евгений.
Сознание, как вспоминает мужчина, меняется через полгода после начала курса реабилитации.
«Через полгода я только понял, что не готов выходить отсюда пока. Наконец появились мысли о том, что я для себя должен вылечиться. Если я не долечусь - я могу умереть. Много есть историй ребят, которые долгое время не употребляли, потом попробовали и все закончилось передозировкой и смертью», - говорит Евгений.
На руках у него есть следы от уколов, однако ему «виртуозно» удавалось все это время всех обманывать. Старшая дочь Евгения не знает, где находится отец уже десять месяцев, ей сказали, что он в командировке. Вторая жена Евгения ждет его из Центра, возможно, семью еще удастся сохранить.
По статистике Центра, 57% наркозависимых впервые попробовали запрещенные вещества в 12 -16 лет. Первое вещество, которое они попробовали - это алкоголь или аптечные препараты. Пациенты Центра занимаются активно спортом: футбол, кикбоксинг.
«У нас жесткий режим, все расписано по минутам, телефоны запрещены. Даже чтение книг - не все можно читать. Выздоравливанию поможет только внутренний настрой. Наркоманы - это либо «надолюбленные», либо «перелюбленные» люди. Я, наверно, «перелюблюенный». Чтобы вы понимали - наркотики - это медленный суицид. Насколько надо не любить себя, чтобы убивать себя. Просыпается, ему плохо, он знает, что будет плохо, но он все равно идет и покупает наркотики», - говорит Дмитрий.