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Posted 21 июля 2019, 09:14

Published 21 июля 2019, 09:14

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

РПЛ заступилась за ОМОН после драки с фанатами матча «Ростов» — «Спартак»

21 июля 2019, 09:14
Российская премьер-лига встала на защиту силовиков после их потасовки с болельщиками матча «Ростов» — «Спартак», сообщается на сайте РПЛ.

Проведенные проверочные мероприятия показали, что все системы безопасности работали в обычном режиме. Стюарды и полицейские вели себя корректно.

Некоторые фанаты «Спартака» бросали в стюардов пиротехнику. После матча полицейские провели операцию по задержанию нарушителей.

«Фанаты попытались отбить нарушителей и началась потасовка, после чего был оперативно введен ОМОН. Всего задержали восемь человек», — сказано в сообщении.

Болельщиков призвали поддерживать свои команды цивилизованно. Сами фанаты изначально сообщили, что их не выпускали на улицу после матча, что привело к волнениям и нападению ОМОНа.

Также с официальным заявлением по поводу конфликта выступила ростовская полиция. Матч состоялся в субботу на стадионе «Ростов-Арена», команды сыграли со счетом 2:2.

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