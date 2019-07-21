РПЛ заступилась за ОМОН после драки с фанатами матча «Ростов» — «Спартак»

Posted 21 июля 2019, 09:14
Published 21 июля 2019, 09:14
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Проведенные проверочные мероприятия показали, что все системы безопасности работали в обычном режиме. Стюарды и полицейские вели себя корректно.
Некоторые фанаты «Спартака» бросали в стюардов пиротехнику. После матча полицейские провели операцию по задержанию нарушителей.
«Фанаты попытались отбить нарушителей и началась потасовка, после чего был оперативно введен ОМОН. Всего задержали восемь человек», — сказано в сообщении.
Болельщиков призвали поддерживать свои команды цивилизованно. Сами фанаты изначально сообщили, что их не выпускали на улицу после матча, что привело к волнениям и нападению ОМОНа.