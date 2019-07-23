Очередную порцию критики вылили подписчики на ростовскую модель Костенко за ее образ

Posted 23 июля 2019, 07:40
Published 23 июля 2019, 07:40
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
На фотографии жена футболиста Дмитрия Тарасова изображена в белом воздушном платье и кроссовках.
Пользователей не удовлетворил ни образ, ни худоба модели. «О у меня такое же платье, уже год, как коллекция не продается», — написала одна из комментаторов. «Что с вами? Почему вы стали такой худенькой? Вы и так очень стройная и изящная. Незачем так худеть», — прокомментировала фото другая подписчица.
При этом нашлись те, кто заступился за ростовчанку. «У меня есть даже с 50-х от бабушки, винтаж, кайфую от таких вещей», — написала подписчица.
Анастасия Костенко постоянно подвергается критике со стороны пользователей, которые обвиняют ее в отсутствии стиля. В частности, девушку высмеяли за платье за 890 рублей.