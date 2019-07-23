Очередную порцию критики вылили подписчики на ростовскую модель Костенко за ее образ

Пользователей не удовлетворил ни образ, ни худоба модели. «О у меня такое же платье, уже год, как коллекция не продается», — написала одна из комментаторов. «Что с вами? Почему вы стали такой худенькой? Вы и так очень стройная и изящная. Незачем так худеть», — прокомментировала фото другая подписчица.