rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля 2019, 05:13

Published 25 июля 2019, 05:13

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Школьника ударило током на вагоне поезда в Азове

25 июля 2019, 05:13
В Азове Ростовской области подросток пытался забраться на вагон, в результате чего его ударило током, проинформировало Южное управление на транспорте СКР.

Происшествие случилось в среду вечером на территории станции Азов, когда 14-летний парень гулял с друзьями. Он попытался забраться на вагон грузового поезда и получил удар током

«Пострадавшим оказался учащийся 7 класса школы № 7. Его ожогами почти 80% поверхности тела доставили в больницу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты уже осмотрели место происшествия. В данный момент проводится доследственная проверка.

Ранее в Ростове 65-летнего пенсионера убило током от висящего провода.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика