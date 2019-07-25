Школьника ударило током на вагоне поезда в Азове

Posted 25 июля 2019, 05:13
Published 25 июля 2019, 05:13
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Происшествие случилось в среду вечером на территории станции Азов, когда 14-летний парень гулял с друзьями. Он попытался забраться на вагон грузового поезда и получил удар током
«Пострадавшим оказался учащийся 7 класса школы № 7. Его ожогами почти 80% поверхности тела доставили в больницу», — сказано в сообщении.
Отмечается, что специалисты уже осмотрели место происшествия. В данный момент проводится доследственная проверка.
Ранее в Ростове 65-летнего пенсионера убило током от висящего провода.