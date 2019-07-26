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Posted 26 июля 2019, 09:10

Published 26 июля 2019, 09:10

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

В 2020 году благоустроят «первую милю» Темерника в Ростове

26 июля 2019, 09:10
Сюжет
Спасение Темерника
Дизайн-проект объекта «Прибрежная зона вдоль реки Темерник» в Ростове-на-Дону войдет в перечень объектов, благоустраиваемых в 2020 году, сообщило региональное правительство.

Именно с благоустройства «первой мили» начнут формирование экологического парка вдоль всей реки Темерник.

В настоящее время на отрезке от моста в створе Вавилова до Ростовского зоопарка ведут подготовительные работы. При разработке проекта «первой мили» учли предложения местных жителей, на участие которых в реализации проекта рассчитывают и в дальнейшем.

В рамках региональной программы «Экологическое оздоровление бассейна реки Темерник и обустройство ее прибрежной территории» на берегу появится непрерывная зеленая зона с велосипедными и пешеходными дорожками, местами отдыха.

Напомним, в рамках благоустройства «первой мили» линейного парка вдоль реки Темерник предполагается строительство спортивно-экологического центра на территории зоопарка.

#Общество#Спасение Темерника#Новости
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