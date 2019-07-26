В 2020 году благоустроят «первую милю» Темерника в Ростове

Posted 26 июля 2019, 09:10
Published 26 июля 2019, 09:10
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Именно с благоустройства «первой мили» начнут формирование экологического парка вдоль всей реки Темерник.
В настоящее время на отрезке от моста в створе Вавилова до Ростовского зоопарка ведут подготовительные работы. При разработке проекта «первой мили» учли предложения местных жителей, на участие которых в реализации проекта рассчитывают и в дальнейшем.
В рамках региональной программы «Экологическое оздоровление бассейна реки Темерник и обустройство ее прибрежной территории» на берегу появится непрерывная зеленая зона с велосипедными и пешеходными дорожками, местами отдыха.
Напомним, в рамках благоустройства «первой мили» линейного парка вдоль реки Темерник предполагается строительство спортивно-экологического центра на территории зоопарка.