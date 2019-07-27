Набережную затопило в Геленджике из-за непогоды

Posted 27 июля 2019, 19:28
Published 27 июля 2019, 19:28
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
По словам местных жителей, в городе из-за ливней произошел потоп. В результате под водой скрылась набережная.
Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия непогоды. Пользователи в комментариях пошутили, что теперь набережная будет чистая.
«Во все времена одно и тоже. В море оказались машины и палатки. Только тогда не было Интернета и народ жил спокойно», — написал один из пользователей в комментариях.
«Море грязное сейчас, посмывало все туда, плавала и мебель кафе и ларьки», — написал один из горожан.