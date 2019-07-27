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Posted 27 июля 2019, 19:28

Published 27 июля 2019, 19:28

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Набережную затопило в Геленджике из-за непогоды

27 июля 2019, 19:28
В Геленджике Краснодарского края в субботу затопило городскую набережную, сообщили очевидцы в Instagram.

По словам местных жителей, в городе из-за ливней произошел потоп. В результате под водой скрылась набережная.

Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия непогоды. Пользователи в комментариях пошутили, что теперь набережная будет чистая.

«Во все времена одно и тоже. В море оказались машины и палатки. Только тогда не было Интернета и народ жил спокойно», — написал один из пользователей в комментариях.

«Море грязное сейчас, посмывало все туда, плавала и мебель кафе и ларьки», — написал один из горожан.

#Общество#Новости
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