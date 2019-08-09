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Posted 9 августа 2019, 09:50

Published 9 августа 2019, 09:50

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

На грязные лавочки и плиты на набережной пожаловались жители Ростова

9 августа 2019, 09:50
Жители Ростова-на-Дону возмутились состоянием лавочек и плит на городской набережной, следует из сообщения на сервисе "Благоустройство города".

По словам автора обращения, плиты и лавочки набережной на участке от Ворошиловского до Кировского находятся в ужасном состоянии. Ни лавочки, ни плиты никто не чистит, последний раз их мыли в сентябре прошлого года.

Как пишет ростовчанка, ей стыдно за такое состояние набережной перед туристами и обидно за жителей города.

Напомним, в Волгодонске велодорожки оказались непригодными для использования в дождливую погоду из-за большого скопления воды и грязи. Подрядчика обязали исправить ситуацию в течение двух недель.

#Общество#Новости
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