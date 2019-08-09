На грязные лавочки и плиты на набережной пожаловались жители Ростова

Posted 9 августа 2019, 09:50
Published 9 августа 2019, 09:50
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
По словам автора обращения, плиты и лавочки набережной на участке от Ворошиловского до Кировского находятся в ужасном состоянии. Ни лавочки, ни плиты никто не чистит, последний раз их мыли в сентябре прошлого года.
Как пишет ростовчанка, ей стыдно за такое состояние набережной перед туристами и обидно за жителей города.
Напомним, в Волгодонске велодорожки оказались непригодными для использования в дождливую погоду из-за большого скопления воды и грязи. Подрядчика обязали исправить ситуацию в течение двух недель.