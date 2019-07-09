Отремонтированные велодорожки будут непригодны в сырую погоду в Волгодонске

Все дефекты дорожного покрытия подрядчик устранит в течение двух недель в рамках гарантийных обязательств. Ему также предстоит сделать необходимый уклон асфальтового полотна.
«Сейчас по велодорожке на улице Весенней, которая идет вдоль путепровода, зимой нельзя ни проехать, ни пройти. А во время дождей здесь скапливаются вода и грязь», — сказано в сообщении.
Также сейчас проходят работы по продлению велодорожки вдоль набережной до спецпричала. Сейчас здесь грунтовое покрытие, но со временем дорожку заасфальтируют.
Ранее администрация Ростова сообщала, что рассматривается вопрос о необходимости создания велодорожек в строящихся микрорайонах.