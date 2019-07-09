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Отремонтированные велодорожки будут непригодны в сырую погоду в Волгодонске

9 июля 2019, 11:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Волгодонске Ростовской области пройдет ремонт велодорожки, по которой невозможно проехать во время осадков, рассказали в городской администрации.

Все дефекты дорожного покрытия подрядчик устранит в течение двух недель в рамках гарантийных обязательств. Ему также предстоит сделать необходимый уклон асфальтового полотна.

«Сейчас по велодорожке на улице Весенней, которая идет вдоль путепровода, зимой нельзя ни проехать, ни пройти. А во время дождей здесь скапливаются вода и грязь», — сказано в сообщении.

Также сейчас проходят работы по продлению велодорожки вдоль набережной до спецпричала. Сейчас здесь грунтовое покрытие, но со временем дорожку заасфальтируют.

Ранее администрация Ростова сообщала, что рассматривается вопрос о необходимости создания велодорожек в строящихся микрорайонах.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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