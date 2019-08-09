Неделя Ростова: подорожание проезда, 11 млн на патриарха, некачественные продукты

Posted 9 августа 2019, 16:44
Published 9 августа 2019, 16:44
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
В Ростове-на-Дону в субботу подорожает проезд в общественном транспорте. С этого дня одна поездка будет стоить 26 рублей при наличном расчете и 23 рубля — при безналичном.
Власти города назвали изменение стоимости вынужденной мерой. Дело в том, что значительно выросли затраты транспортных компаний, в том числе из-за роста цен на бензин и обновления подвижного состава. Также увеличилась стоимость запчастей.
В последний раз тарифы менялись около двух лет назад. Один из жителей Ростова потребовал отменить изменения в тарифе, свое обращение он опубликовал на сервисе «Активный ростовчанин».
Известно, что стоимость проезда в электротранспорте не поменяется. Сейчас одна поездка стоит 17 рублей.
В Ростов-на-Дону в октябре должен приехать патриарх Кирилл, для этого с приходов собирают 11 миллионов рублей. Об этом написал в соцсетях диакон Андрей Кураев.
По его словам, патриарх должен в октябре посетить Ростовскую-на-Дону епархию, где пройдет освящение Кафедрального собора. Он рассказал, что вместе с ним приедут еще 60 человек и для этого необходимо собрать 11 миллионов рублей.
Диакон добавил, что пир во время чумы — это безбожно и безнравственно, поэтому захотел узнать мнение патриарха по этому поводу.
Во время пресс-конференции глава департамента потребрынка Ирина Теларова рассказала о результатах независимых экспертиз товаров, продающихся в магазинах. Так, претензии были к творогу и сметане, положительно прошли проверку кефир, молоко, глазированные сырки. Требованиям не соответствовала продукция предприятий «Кубань Рус-Молоко» и «Вкуснотеево».
В категории мясной продукции большая часть исследованного фарша не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям. В результате забраковали семь образцов из проверенных десяти. Теларова уточнила, что в основном речь идет о производстве «Ленты», «Перекрестка», «Магнита» и других.
Снова проверку не прошли салаты с заправкой собственного производства, всего забраковали 50% исследованных проб. Некачественными признали салаты «Мясной» компании «Янтарь-Дон», «Крабовый» столовой «Привет обед»и другие.
Проверка коснулась и рыбной продукции, в двух образцах, которые продавались в магазине, обнаружили бактерии. Здесь говорится о бактериях кишечной палочки, это была рыба «Зубатка синяя» производителя «Дальпромрыба» и «Минтай потрошенный обезглавленный мороженный» компании «Линкор».
Нарушения нашли в четырех образцах консервов из проверенных десяти.