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Депутат в Таганроге получил условный срок за аферы с налогами

19 августа 2019, 14:52
Фото: pixabay.com
В Таганроге суд вынес приговор в отношении депутата городской думы Виктора Гревцева, который уклонился от уплаты налогов, сообщает прокуратура Ростовской области.

Суд установил, что парламентарий, являясь директором компании «Сах», незаконно начислял премии и надбавки себе и сотрудникам. Общая сумма выплат превысила один миллион рублей, хотя предприятие было убыточным.

«В 2015 году у компании была задолженность по налогам, однако директор не направлял на погашение долгов поступавшие деньги. От налогообложения было скрыто более 2,3 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

Таганрогский городской суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения условно. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области активизировались мошенники, обещающие выплаты пенсионерам.

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