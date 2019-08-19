Депутат в Таганроге получил условный срок за аферы с налогами

Суд установил, что парламентарий, являясь директором компании «Сах», незаконно начислял премии и надбавки себе и сотрудникам. Общая сумма выплат превысила один миллион рублей, хотя предприятие было убыточным.
«В 2015 году у компании была задолженность по налогам, однако директор не направлял на погашение долгов поступавшие деньги. От налогообложения было скрыто более 2,3 миллиона рублей», — сказано в сообщении.
Таганрогский городской суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения условно. Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области активизировались мошенники, обещающие выплаты пенсионерам.