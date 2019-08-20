rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовский электробус снова отправили на ремонт

20 августа 2019, 09:17
Фото: rostov-gorod ru
Ростовский электробус снова находится на ремонте по гарантии, сообщил корреспонденту RostovGazeta сотрудник пресс-службы администрации города.

Как пояснил представитель мэрии, КАМАЗ-6282 купили в 2018 году для экспериментального внедрения нового вида городского транспорта. «Электробус находится на ремонте в сервисном центре из-за обнаруженной технической неисправности», — сообщил сотрудник. По его данным, когда неисправность нашли, электробус был в эксплуатации.

«Все работы выполняются в рамках гарантийных обязательств. По завершению ремонта движение электробуса по муниципальному маршруту № 88 „Гл. ЖДВ — музей Россия —моя история“ будет возобновлено», — добавил представитель администрации.

Электробус начал работать в октябре 2018 года, проработал 23 дня и сломался. После полугодичного ремонта в апреле он вышел на привычный маршрут.

Материалы по теме
Мэрия Ростова пытается решить конфликт с поставщиком электробуса до судаГибрид троллейбуса и электробуса приехал на испытания в Ростов из УфыЭлектробус в Ростове снова вышел на линию после полугодового ремонта
#Новости#Эксклюзив#Город
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28