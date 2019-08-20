Ростовский электробус снова отправили на ремонт

Как пояснил представитель мэрии, КАМАЗ-6282 купили в 2018 году для экспериментального внедрения нового вида городского транспорта. «Электробус находится на ремонте в сервисном центре из-за обнаруженной технической неисправности», — сообщил сотрудник. По его данным, когда неисправность нашли, электробус был в эксплуатации.