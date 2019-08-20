С угрозами, но без нападений: в Ростове «бескровно» прошла лекция о феминизме и ЛГБТ

Адрес, по которому пройдет собрание, не разглашается. Получить его могут только проверенные люди непосредственно от организатора. На дверях ни таблички, ни указателя, которые рассказали бы, что за ними происходит. Все проходит тихо. Как только заходит последний человек, дверь закрывается на ключ, впускают только своих. Шторы задернуты. Понять, что здесь происходит, можно только по радужному флагу за спиной лектора.