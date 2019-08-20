С угрозами, но без нападений: в Ростове «бескровно» прошла лекция о феминизме и ЛГБТ

Рассказываем о том, как ЛГБТ-активисты смогли пережить нападение и провести мирное мероприятие.
Адрес, по которому пройдет собрание, не разглашается. Получить его могут только проверенные люди непосредственно от организатора. На дверях ни таблички, ни указателя, которые рассказали бы, что за ними происходит. Все проходит тихо. Как только заходит последний человек, дверь закрывается на ключ, впускают только своих. Шторы задернуты. Понять, что здесь происходит, можно только по радужному флагу за спиной лектора.
«Мы постарались и хорошее помещение подобрать, и сами достаточно серьезно отнеслись к безопасности. Главное правило — без паники. Все двери, окна закрыты. Если сюда проберутся, то только явные террористы. Естественно, такие мероприятия провоцируют. Поэтому мы просим не сообщать никому адрес без моего согласия. Может я вас испугала, но буду честна, есть опасность, — поприветствовала присутствующих руководительница сообщества «КвирКультура в РнД» Анна Дворниченко.
Немного напряженно началась ее лекция. Как ни странно, посвящена она была именно напряженным между разными группами людей — дискриминация существует и в сообществах сексуальных меньшинств, и феминисток.
Пройти мероприятие должно было еще на прошлой неделе, но его сорвали: неизвестный мужчина бросил в кафе, в котором проходила лекция, дымовую шашку и распылил перцовый баллончик. После того, как участникам пришлось спешно эвакуироваться через окно второго этажа, Анна решила подходить к безопасности еще серьезней. Нападавший уже объявлен в розыск. Ему предстоит ответить сразу за два происшествия — в конце июля он также напал на Дворниченко во время ее одиночного пикета.
«Митрополит сказал, что это все мыльный пузырь. Где вы видели эти преследования? Ничего нет. А я переживаю эти преследования каждый день, мне страшно из дома выходить. Мне все кажется», — рассказала Анна Дворниченко.
ЛГБТ-активисты делятся: прошлое нападение научило их быть осторожнее и искать обходные пути. Теперь они сразу видят подозрительные двери, которые стоит закрыть, и пожарные лестницы, с помощью которых можно убежать. Кроме того, это натолкнуло отдельных из них на мысли о том, что лучше покупать пенные перцовые баллончики, чем газовые.
Лекция проходит мирно. Без врывающихся казаков, оскорблений, единственный дым на встрече — от ароматного чая, которым угощают организаторы. Рядом с ним — радужные сумки ручной работы и тематические книги.
Анна рассказывает об истории ЛГБТ и феминистких движений, о существующих проблемах, участники делятся ситуациями, с которыми они сталкивались. О том, какие конфликты возникают у трансгендеров с другими представителями ЛГБТ, как лесбиянки относятся к бисексуальным-женщинам, как воспринимается феминизм представителями ЛГБТ. Всплывает даже тема любви и ненависти к феминитивам.
В конце встречи организаторы дают краткий инструктаж: не создавать толпы и стоять у места встречи. Расходятся по одному. Уже через несколько минут участники исчезают из комнаты так, будто здесь ничего и не было. «Мирная» лекция удалась, план побега через крышу не пригодился.
В сентябре Ростов ждет новое большое мероприятие от сообщества ЛГБТ-активистов, День видимости бисексуальности. К празднику готовиться начали уже сейчас: собирают истории бисексуалов для книги, готовят тематические фотосессии, ищут площадки для размещения и анонсируют — мероприятие будет масштабным.