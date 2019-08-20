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В Краснодаре на «вора в законе» завели уголовное дело за высокое положение в иерархии

20 августа 2019, 09:47
Фото: instagram.com/pro100krd/
Причиной возбуждения уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Краснодара стало его высокое положение в преступной иерархии, сообщило региональное СУ СК РФ.

По информации следствия, Давид Джангидзе, известный в криминальных кругах как Дато Краснодарский, с июня 2013 занимает высшее положение в преступной иерархии, являясь «смотрящим» Краснодара.

В понедельник мужчину арестовали и в шортах, футболке и панаме привезли в Советский районный суд города. Джангидзе обвиняют в подчинении ниже стоящих по иерархии преступников, в следовании криминальной идеологии, распространении и сохранении преступных традиций и обычаев.

Отмечается, что «вор в законе» обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края.

Новая статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», по которой на Джангидзе завели дело, появилась в УК РФ весной 2019 года.

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