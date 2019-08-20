В Краснодаре на «вора в законе» завели уголовное дело за высокое положение в иерархии

В понедельник мужчину арестовали и в шортах, футболке и панаме привезли в Советский районный суд города. Джангидзе обвиняют в подчинении ниже стоящих по иерархии преступников, в следовании криминальной идеологии, распространении и сохранении преступных традиций и обычаев.