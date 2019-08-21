СК в Ростовской области начал проверку из-за ампутации руки ребенку после перелома

Posted 21 августа 2019, 19:14
Published 21 августа 2019, 19:14
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
В соцсетях написала мама 11-летнего мальчика, которая рассказала, что ее сын сломал руку. Ему провели операцию и наложили гипс, однако боль не прошла. Ростовчанка заявила, что врачи не заподозрили ничего опасного, однако в дальнейшем мальчику ампутировали руку.
«Для проверки опубликованной информации организована доследственная проверка. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверочные мероприятия проводит региональный Минздрав.