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Posted 21 августа 2019, 19:14

Published 21 августа 2019, 19:14

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

СК в Ростовской области начал проверку из-за ампутации руки ребенку после перелома

21 августа 2019, 19:14
В Ростовской области следствие организовало проверку после появившейся информации о том, что ребенку ампутировали руку после перелома, сообщили в региональном УСКР.

В соцсетях написала мама 11-летнего мальчика, которая рассказала, что ее сын сломал руку. Ему провели операцию и наложили гипс, однако боль не прошла. Ростовчанка заявила, что врачи не заподозрили ничего опасного, однако в дальнейшем мальчику ампутировали руку.

«Для проверки опубликованной информации организована доследственная проверка. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверочные мероприятия проводит региональный Минздрав.

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