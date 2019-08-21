СК в Ростовской области начал проверку из-за ампутации руки ребенку после перелома

В соцсетях написала мама 11-летнего мальчика, которая рассказала, что ее сын сломал руку. Ему провели операцию и наложили гипс, однако боль не прошла. Ростовчанка заявила, что врачи не заподозрили ничего опасного, однако в дальнейшем мальчику ампутировали руку.