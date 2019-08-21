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В Ростове осудили банду, обманувшую банки более чем на 2 млрд руб

21 августа 2019, 06:18
Фото: prokuror-rostov
В Ростове-на-Дону вынесли приговор преступной группировке, обманным путем получившей от банков 2,1 миллиарда рублей, сообщила региональная прокуратура.

В 2013 году шесть местных жителей, включая четырех женщин, убедили один из банков выдать денежные средства ряду организаций.

При этом они умышленно умолчали о неплатежеспособности компаний-заемщиков. В итоге банк перечислил на счет подконтрольных мошенникам компаний более 1,4 миллиарда рублей. Возвращать деньги банку преступники не собирались.

По аналогичной схеме мошенники получили еще 770 миллионов рублей от другого банка.

Всех членов преступной группы осудили на срок от 4,5 года до девяти лет лишения свободы. Кроме того, злоумышленники заплатят штрафы размером от 200 тысяч до одного миллиона рублей.

Напомним, на 1,6 миллиона рублей обманула клиента сотрудница банка в Ростовской области.

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