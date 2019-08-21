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В Таганроге состоится парусная регата, посвященная Фаине Раневской

20 августа 2019, 21:00
Фото: vk.com/zont_ranevskaya
В рамках фестиваля «Зонтичное утро» в Таганроге состоится парусная регата, посвященная Фаине Раневской, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Напомним, что фестиваль «Зонтичное утро», посвященный Фаине Раневской, пройдет в Таганроге 24 и 25 августа. На нескольких площадках в исторической части города пройдут мероприятия, направленные на популяризацию имени и творчества актрисы. Фестиваль откроет красочное зонтичное шествие. Кроме того, в дни проведения фестиваля пройдет уже ставшая традиционной III парусная регата, посвященная знаменитой таганроженке.

Также в Таганроге впервые состоится офицерское собрание с участием реконструкторов в костюмах времен юности Фанни Фельдман. Отдельные игровые программы подготовлены для детей.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением фестиваля исторический центр города на сутки станет пешеходным.

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