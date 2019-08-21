В Таганроге состоится парусная регата, посвященная Фаине Раневской

Напомним, что фестиваль «Зонтичное утро», посвященный Фаине Раневской, пройдет в Таганроге 24 и 25 августа. На нескольких площадках в исторической части города пройдут мероприятия, направленные на популяризацию имени и творчества актрисы. Фестиваль откроет красочное зонтичное шествие. Кроме того, в дни проведения фестиваля пройдет уже ставшая традиционной III парусная регата, посвященная знаменитой таганроженке.