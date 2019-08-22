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Орангутан Цезарь приехал в зоопарк Ростова из Калининграда

22 августа 2019, 11:23
Фото: pixabay.com
Девятилетний орангутан Цезарь из Калининграда поселился в зоопарке Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба зоосада.

Родился Цезарь в 2010 году в Московском зоопарке, спустя шесть лет вместе с матерью переехал в зоопарк Калининграда. Когда самец подрос и окреп, решили передать его Ростовскому зоопарку. Вместе с Цезарем в Ростов приехал зоотехник Калининградского зоосада, чтобы помочь животному быстрее и комфортнее адаптироваться к новым условиям.

Отмечается, что в природе самцы покидают семью в 8-10 лет, чтобы создать свою группу. В Ростовском зоопарке к приезду Цезаря подготовили просторный вольер с дополнительным декорациями. В настоящее время орангутан находится на карантине, увидеть его можно будет после полной адаптации.

Ранее в зоопарк Ростова переехала шимпанзе Варвара из Челябинска.

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