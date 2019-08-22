Орангутан Цезарь приехал в зоопарк Ростова из Калининграда

Родился Цезарь в 2010 году в Московском зоопарке, спустя шесть лет вместе с матерью переехал в зоопарк Калининграда. Когда самец подрос и окреп, решили передать его Ростовскому зоопарку. Вместе с Цезарем в Ростов приехал зоотехник Калининградского зоосада, чтобы помочь животному быстрее и комфортнее адаптироваться к новым условиям.
Отмечается, что в природе самцы покидают семью в 8-10 лет, чтобы создать свою группу. В Ростовском зоопарке к приезду Цезаря подготовили просторный вольер с дополнительным декорациями. В настоящее время орангутан находится на карантине, увидеть его можно будет после полной адаптации.