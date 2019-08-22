Орангутан Цезарь приехал в зоопарк Ростова из Калининграда

Отмечается, что в природе самцы покидают семью в 8-10 лет, чтобы создать свою группу. В Ростовском зоопарке к приезду Цезаря подготовили просторный вольер с дополнительным декорациями. В настоящее время орангутан находится на карантине, увидеть его можно будет после полной адаптации.