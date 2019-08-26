Поезда в Крым не пойдут через главный вокзал Ростова

Как сказано на сайте Минтранса РФ, железнодорожное сообщение по Крымскому мосту должны открыть в конце этого года. Длина всей Крымской железной дороги — больше 1300 километров, за последние три года капитальный ремонт провели на 300 километрах путей. Также были заменены стрелки, отремонтированы тепловозы. На вокзале в Севастополе сделали капремонт, на вокзале Симферополя работы еще идут.