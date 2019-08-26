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Поезда в Крым не пойдут через главный вокзал Ростова

26 августа 2019, 10:54
Фото: visual.rzd.ru
Поезда из Ростова в Крым не смогут пойти через главный вокзал из-за его перегруженности, сообщил корреспонденту RostovGazeta представитель пресс-службы правительства Ростовской области.

«Через Ростов-Главный поезда в Крым ходить не будут. Там очень плотный график и нет возможности принимать дополнительный объем из Крыма», — отметил сотрудник ведомства.

Как сказано на сайте Минтранса РФ, железнодорожное сообщение по Крымскому мосту должны открыть в конце этого года. Длина всей Крымской железной дороги — больше 1300 километров, за последние три года капитальный ремонт провели на 300 километрах путей. Также были заменены стрелки, отремонтированы тепловозы. На вокзале в Севастополе сделали капремонт, на вокзале Симферополя работы еще идут.

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