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Молодоженов попросили не вешать замочки на Крымском мосту

21 августа 2019, 13:08
Фото: instagram.com/typodar
Не вешать символические замки на Крымский мост попросили молодоженов, сообщается в соцсети.

Как пишет краснодарский паблик, в дирекцию Крымского моста прислали фото и видео, на которых жених и невеста навешивают розовый замок с оттиском «Совет да любовь» на силовое ограждение. В это время автомобиль молодоженов стоял на проезжей части с открытыми дверьми и багажником, нарушая правила дорожного движения.

instagram.com/typodar

Замок, символизирующий крепкий брак в любви, с опор моста сняли и напомнили, что остановки на мосту запрещены и за нарушение ПДП предусмотрен штраф. Кроме того, молодоженов попросили не проводить свадебные церемонии на мосту во избежание нарушения техники безопасности

Пользователи позицию дирекции моста поддержали и вспомнили краснодарский «мост поцелуев», на котором безуспешно пытаются бороться с навешиванием замком влюбленными и молодоженами.

Напомним, в Ростове-на-Дону повалили металлическое «дерево», на которое влюбленные вешают замки.

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