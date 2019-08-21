Молодоженов попросили не вешать замочки на Крымском мосту

Как пишет краснодарский паблик, в дирекцию Крымского моста прислали фото и видео, на которых жених и невеста навешивают розовый замок с оттиском «Совет да любовь» на силовое ограждение. В это время автомобиль молодоженов стоял на проезжей части с открытыми дверьми и багажником, нарушая правила дорожного движения.