Молодоженов попросили не вешать замочки на Крымском мосту

Как пишет краснодарский паблик, в дирекцию Крымского моста прислали фото и видео, на которых жених и невеста навешивают розовый замок с оттиском «Совет да любовь» на силовое ограждение. В это время автомобиль молодоженов стоял на проезжей части с открытыми дверьми и багажником, нарушая правила дорожного движения.
Замок, символизирующий крепкий брак в любви, с опор моста сняли и напомнили, что остановки на мосту запрещены и за нарушение ПДП предусмотрен штраф. Кроме того, молодоженов попросили не проводить свадебные церемонии на мосту во избежание нарушения техники безопасности
Пользователи позицию дирекции моста поддержали и вспомнили краснодарский «мост поцелуев», на котором безуспешно пытаются бороться с навешиванием замком влюбленными и молодоженами.