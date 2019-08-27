Ростовчанка установила рекорд России на чемпионате мира по плаванию

Участниками чемпионата стали спортсмены с нарушениями слуха. Он проходит в Бразилии и завершится 31 августа. Всего попробовать свои силы приехали представители 29 стран, в том числе из ЮАР. Россия представлена на соревнованиях 31 спортсменом.
«В дисциплине 200 метров брассом Барбатина завоевала серебряную медаль, установив рекорд России. Также она заняла первое место в другой дисциплине», — сообщили в министерстве. Отмечается, что ростовчанке 16 лет.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области наградят более 30 олимпийцев, паралимпийцев и их тренеров.