Ростовчанка установила рекорд России на чемпионате мира по плаванию

Участниками чемпионата стали спортсмены с нарушениями слуха. Он проходит в Бразилии и завершится 31 августа. Всего попробовать свои силы приехали представители 29 стран, в том числе из ЮАР. Россия представлена на соревнованиях 31 спортсменом.