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Ростовчанка установила рекорд России на чемпионате мира по плаванию

27 августа 2019, 09:11
Фото: https://minsport.donland.ru
Спортсменке из Ростова-на-Дону Елизавете Барбатиной удалось установить рекорд России на чемпионате мира по плаванию среди глухих, сообщили в Минспорте региона.

Участниками чемпионата стали спортсмены с нарушениями слуха. Он проходит в Бразилии и завершится 31 августа. Всего попробовать свои силы приехали представители 29 стран, в том числе из ЮАР. Россия представлена на соревнованиях 31 спортсменом.

«В дисциплине 200 метров брассом Барбатина завоевала серебряную медаль, установив рекорд России. Также она заняла первое место в другой дисциплине», — сообщили в министерстве. Отмечается, что ростовчанке 16 лет.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области наградят более 30 олимпийцев, паралимпийцев и их тренеров.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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