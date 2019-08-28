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Двое жителей Ростовской области взяли в рабство 14 бомжей для тяжелой работы

28 августа 2019, 08:54
Фото: pixabay.com
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении двух жителей Батайска за использование рабского труда, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Злоумышленники искали в Ростове бездомных и предлагали им работу. Их доставляли в частный дом в Батайске, где удерживали и заставляли работать.

У потерпевших забрали документы, им угрожали и держали в непригодном для проживании помещении. Люди выполняли тяжелый труд на сельскохозяйственных полях.

«Подозреваемых задержали, после чего были освобождены 14 человек. По факту произошедшего завели уголовное дело», — сказано в сообщении.

В данный момент выполняются следственные действия. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения.

Ранее вооруженный ростовчанин взял в заложники водителя эвакуатора после массового ДТП.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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