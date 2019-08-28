Двое жителей Ростовской области взяли в рабство 14 бомжей для тяжелой работы

Злоумышленники искали в Ростове бездомных и предлагали им работу. Их доставляли в частный дом в Батайске, где удерживали и заставляли работать.
У потерпевших забрали документы, им угрожали и держали в непригодном для проживании помещении. Люди выполняли тяжелый труд на сельскохозяйственных полях.
«Подозреваемых задержали, после чего были освобождены 14 человек. По факту произошедшего завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
В данный момент выполняются следственные действия. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения.