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К кладбищу «Ростовское» запустят новые автобусы

29 августа 2019, 07:35
Фото: donland.ru
В Мясниковском районе Ростовской области к новому кладбищу «Ростовское» запустят десять автобусов, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы министерства транспорта Ростовской области.

Новый маршрут согласован с мэрией Ростова-на-Дону: Ростов-на-Дону, ул. Планетная — ул. Добровольского — ул. Волкова — ул. Космонавтов — ул. Орбитальная — п. Верхнетемерницкий, ул. Обсерваторная — п. Темерницкий, ул. Лесная — автодорога от автодороги Северный обход Ростова до дороги Ростов — сл. Родионово-Несветайская — Новошахтинск — автодорога с. Чалтырь — с. Большие Салы — п. Элитный.

В настоящий момент Минтранс готовит документы для того, чтобы определить перевозчика для нового маршрута. Конкурс будет объявлен в сентябре. Перевозчик должен приступить к обслуживанию маршрута не позднее 90 дней со дня подведения итогов открытого конкурса.

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