К кладбищу «Ростовское» запустят новые автобусы

В настоящий момент Минтранс готовит документы для того, чтобы определить перевозчика для нового маршрута. Конкурс будет объявлен в сентябре. Перевозчик должен приступить к обслуживанию маршрута не позднее 90 дней со дня подведения итогов открытого конкурса.