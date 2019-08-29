К кладбищу «Ростовское» запустят новые автобусы

Новый маршрут согласован с мэрией Ростова-на-Дону: Ростов-на-Дону, ул. Планетная — ул. Добровольского — ул. Волкова — ул. Космонавтов — ул. Орбитальная — п. Верхнетемерницкий, ул. Обсерваторная — п. Темерницкий, ул. Лесная — автодорога от автодороги Северный обход Ростова до дороги Ростов — сл. Родионово-Несветайская — Новошахтинск — автодорога с. Чалтырь — с. Большие Салы — п. Элитный.
В настоящий момент Минтранс готовит документы для того, чтобы определить перевозчика для нового маршрута. Конкурс будет объявлен в сентябре. Перевозчик должен приступить к обслуживанию маршрута не позднее 90 дней со дня подведения итогов открытого конкурса.