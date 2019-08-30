rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мешок с древним зерном нашли в Азове при раскопках

30 августа 2019, 07:53
Фото: vk.com/azovmuseum
В Азове при раскопках землянки XIV века нашли мешок с зерном, сообщила пресс-служба городского музея-заповедника.

Ценную находку обнаружили при раскопках на Петровском бульваре у входа в МКЦ. Зерно объемом несколько десятков литров подтверждает письменные свидетельства того, что в древний Азак был крупным пунктом погрузки зерна.

Из-за того, что органические вещества сохраняются крайне плохо, находка стала настоящей сенсацией.

Кроме того, при раскопках на Петровском бульваре в Азове нашли замки XIV и XIX веков.

Напомним, в Крыму при раскопках античного некрополя Кыз-Аул случайно обнаружили останки древнего кита, жившего 10 миллионов лет назад.

Материалы по теме
Древнюю мостовую из овечьих костей нашли в центре АзоваЗагадочные древние иконы обнаружили в Астрахани
#Новости#Общество#Видео
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28