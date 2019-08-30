Мешок с древним зерном нашли в Азове при раскопках

Ценную находку обнаружили при раскопках на Петровском бульваре у входа в МКЦ. Зерно объемом несколько десятков литров подтверждает письменные свидетельства того, что в древний Азак был крупным пунктом погрузки зерна.
Из-за того, что органические вещества сохраняются крайне плохо, находка стала настоящей сенсацией.
Кроме того, при раскопках на Петровском бульваре в Азове нашли замки XIV и XIX веков.
Напомним, в Крыму при раскопках античного некрополя Кыз-Аул случайно обнаружили останки древнего кита, жившего 10 миллионов лет назад.