Ставшую известной на всю России лавочку с гвоздями убрали в Ростове

На неделе один из горожан рассказал о необычной лавочке на проспекте 40-летия Победы. Ее сделали раскладной с замком, в закрытом состоянии из нее торчали гвозди, чтобы никто не сел.
Фотография скамейки разлетелась по всему Интернету и вызвала бурные обсуждения. Через несколько дней появилась информация, что ее убрали.
«Ушла эпоха! В Александровке на 40-летия Победы демонтировали знаменитую «лавочку строгого режима», — написал автор публикации.
«Убран памятник ростовского гостеприимства», — пошутили пользователи в комментариях.