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Ставшую известной на всю России лавочку с гвоздями убрали в Ростове

31 августа 2019, 08:09
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону демонтировали лавочку, которую смастерили с торчащими гвоздями, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

На неделе один из горожан рассказал о необычной лавочке на проспекте 40-летия Победы. Ее сделали раскладной с замком, в закрытом состоянии из нее торчали гвозди, чтобы никто не сел.

Фотография скамейки разлетелась по всему Интернету и вызвала бурные обсуждения. Через несколько дней появилась информация, что ее убрали.

«Ушла эпоха! В Александровке на 40-летия Победы демонтировали знаменитую «лавочку строгого режима», — написал автор публикации.

«Убран памятник ростовского гостеприимства», — пошутили пользователи в комментариях.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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