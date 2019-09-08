Ресторан «Пироги Кучкова» уладил конфликт с арендаторами

«Ситуация с „Пирогами Кучкова“ в стадии разрешения. Представители Кучкова в четверг вечером встречались с двумя арендаторами, они решили вернуться к договору, который действовал до 1 апреля 2019», — сообщил Дереза.
Как пояснил бизнес-омбудсмен, помещение на Большой Садовой принадлежит компании «Меридиан», чьими акциями владеет город. Организация сдала помещение компании «Гурмания», и та пересдала его «Пирогам Кучкова».
«Конфликт произошел из-за того, что в марте 2019 заканчивался договор, и почему-то с апреля на 30% цена аренды стала ниже. Там аренда стоит 600 рублей за квадратный метр. Представляете, такая стоимость на Большой Садовой? На первом этаже здания напротив квадратный метр стоит 1700 рублей», — сообщил собеседник. Он пояснил, что речь идет о деньгах, которые шли в бюджет города, цена аренды для владельца ресторана осталась прежней. «И я не могу понять, почему. Не буду фантазировать на эту тему. Другое дело, что надо была в судах свою позицию отстаивать, а не блокировать работу ресторана. Предприниматель тут не при чем. Дело в паразитах, которые паразитируют на его теле», — считает Дереза.
Он добавил, что «Меридиан» предложил вернуться хотя бы к той цене, которая существовала на момент расторжения старого договора. «Я считаю, это справедливо. Это снимет остроту проблемы, позволит подписать соглашение и открыть ресторан», — пояснил он.
Как сообщают СМИ, ранее соучредитель «Пирогов Кучкова» Олег Кучков пожаловался уполномоченному по защите прав предпринимателей, что не может попасть в ресторан из-за того, что арендодатель без его ведома поменял в помещении замки.