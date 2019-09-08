Ресторан «Пироги Кучкова» уладил конфликт с арендаторами

«Конфликт произошел из-за того, что в марте 2019 заканчивался договор, и почему-то с апреля на 30% цена аренды стала ниже. Там аренда стоит 600 рублей за квадратный метр. Представляете, такая стоимость на Большой Садовой? На первом этаже здания напротив квадратный метр стоит 1700 рублей», — сообщил собеседник. Он пояснил, что речь идет о деньгах, которые шли в бюджет города, цена аренды для владельца ресторана осталась прежней. «И я не могу понять, почему. Не буду фантазировать на эту тему. Другое дело, что надо была в судах свою позицию отстаивать, а не блокировать работу ресторана. Предприниматель тут не при чем. Дело в паразитах, которые паразитируют на его теле», — считает Дереза.