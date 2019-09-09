Ростовчанка Костенко заявила, что у футболиста Тарасова нет проблем с алиментами

До свадьбы с Костенко у Тарасова были два брака, в результате его обязали выплачивать алименты. По некоторым данным, у него с этим были проблемы, что часто любят вспоминать подписчики девушки.
Сейчас ростовчанка опубликовала совместное фото с мужем. Она поблагодарила его за все, что он для нее делает.
«Спасибо, любимый, за то, что ты у нас солнышко. Спасибо за все, что ты делаешь и всегда даришь чувство любви и крылья за моей спиной. С тобой я чувствую себя защищенной и любимой», — написала Костенко.
Одна из пользовательниц в комментариях спросила, перечисляет ли Тарасов алименты. «С этим проблем у Димы не было и что-то мне подсказывает, что это не ваше дело и заботы», — ответила модель.