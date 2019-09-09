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Ростовчанка Костенко заявила, что у футболиста Тарасова нет проблем с алиментами

9 сентября 2019, 08:04
Фото: instagram.com/kostenko.94
Модель Анастасия Костенко из Ростова-на-Дону заявила, что у ее супруга, футболиста Дмитрия Тарасова нет проблем с выплатой алиментов, сообщается в Instagram девушки.

До свадьбы с Костенко у Тарасова были два брака, в результате его обязали выплачивать алименты. По некоторым данным, у него с этим были проблемы, что часто любят вспоминать подписчики девушки.

Сейчас ростовчанка опубликовала совместное фото с мужем. Она поблагодарила его за все, что он для нее делает.

«Спасибо, любимый, за то, что ты у нас солнышко. Спасибо за все, что ты делаешь и всегда даришь чувство любви и крылья за моей спиной. С тобой я чувствую себя защищенной и любимой», — написала Костенко.

Одна из пользовательниц в комментариях спросила, перечисляет ли Тарасов алименты. «С этим проблем у Димы не было и что-то мне подсказывает, что это не ваше дело и заботы», — ответила модель.

Ранее Костенко рассказала о своем состоянии во время беременности.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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