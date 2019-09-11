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Беременная ростовская модель Анастасия Костенко решила стать телеведущей

11 сентября 2019, 10:25
Фото: instagram.com/kostenko.94
Будучи беременной вторым ребенком супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко из Ростова-на-Дону сообщила подписчикам, что стала студенткой Высшей школы Останкино, в сети Instagram она опубликовала фото на фоне входа в учебное заведение.

На снимке девушка демонстрирует подписчикам пропуск в Высшую школу Останкино. Под другим фото, где новоиспеченная студентка стоит рядом с Дмитрием Хаустовым, Анастасия поделилась своими эмоциями от обучения. «Сегодня на паре я вновь почувствовала себя ребёнком. Вот как бывает, когда видишь своими глазами человека, который долгое время вёл твою любимую программу детства — „Спокойной ночи, малыши“. Вообще, каждый предмет безумно интересный. Обожаю информационную полезную „пищу“, эту бешеную энергетику и заряженную коллективом атмосферу», — написала ростовчанка.

При этом по мнению многих подписчиков супруги Тарасова, девушка бы прекрасно справилась с ролью ведущей детских программ.

Вторая жена футболиста Дмитрия Тарасова Ольга Бузова также стала телеведущей после того, как приняла участие в проекте «Дом-2».

Ранее чета Тарасов-Костенко объявили, что ждут второго ребенка.

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