Беременная ростовская модель Анастасия Костенко решила стать телеведущей

На снимке девушка демонстрирует подписчикам пропуск в Высшую школу Останкино. Под другим фото, где новоиспеченная студентка стоит рядом с Дмитрием Хаустовым, Анастасия поделилась своими эмоциями от обучения. «Сегодня на паре я вновь почувствовала себя ребёнком. Вот как бывает, когда видишь своими глазами человека, который долгое время вёл твою любимую программу детства — „Спокойной ночи, малыши“. Вообще, каждый предмет безумно интересный. Обожаю информационную полезную „пищу“, эту бешеную энергетику и заряженную коллективом атмосферу», — написала ростовчанка.