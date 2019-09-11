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Наркотики в овсяных хлопьях пытались передать в СИЗО в Ростове

11 сентября 2019, 07:15
Фото: 61.фсин.рф
Сотрудники следственного изолятора №5 в Ростове-на-Дону пресекли попытку передачи заключенным запрещенных веществ, сообщило региональное ГУФСИН.

В передаче, принесенной на имя одного из обвиняемых женщиной 1981 года рождения, нашли порошкообразное белое вещество, предположительно наркотического содержания. Наркотик был спрятан в пачках с овсяными хлопьями.

Кроме того, в исправительную колонию №2 принесли дезодорант со спрятанными внутри SIM-картами.

Отмечается, что по обоим нарушениям проводят проверки.

Ранее житель Ростова пытался перекинуть на территорию расположенной в городе исправительной колонии более 600 капсул сильнодействующего препарата.

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#Новости#Происшествия
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