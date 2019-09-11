Наркотики в овсяных хлопьях пытались передать в СИЗО в Ростове

В передаче, принесенной на имя одного из обвиняемых женщиной 1981 года рождения, нашли порошкообразное белое вещество, предположительно наркотического содержания. Наркотик был спрятан в пачках с овсяными хлопьями.
Кроме того, в исправительную колонию №2 принесли дезодорант со спрятанными внутри SIM-картами.
Отмечается, что по обоим нарушениям проводят проверки.
Ранее житель Ростова пытался перекинуть на территорию расположенной в городе исправительной колонии более 600 капсул сильнодействующего препарата.