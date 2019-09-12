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Иск почти на 7 млн рублей передали к ТАНТК им. Бериева в Таганроге

12 сентября 2019, 07:45
Фото: Alexxx Malev/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
В Арбитражный суд Ростовской области поступило два иска с требованием взыскать несколько миллионов рублей с научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, сообщается в документах суда.

Заявления в суд передала «Научно-производственная компания «Томский инструмент». В одном иске сумма требований составляет 1,2 миллиона рублей, во втором — 5,5 миллиона рублей.

Оба заявления суд получил в среду, они еще не приняты к производству. Подробности обращения не разглашаются.

Ранее московское предприятие потребовало от таганрогского завода 7,5 миллиона рублей. Добавим, что ответчик занимается разработкой и производством новой авиационной техники. По итогам первого квартала 2019 года убыток предприятия составил 1,1 миллиарда рублей.

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#Новости#Эксклюзив#Илья Ульянов#Экономика
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