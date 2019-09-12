Иск почти на 7 млн рублей передали к ТАНТК им. Бериева в Таганроге

Заявления в суд передала «Научно-производственная компания «Томский инструмент». В одном иске сумма требований составляет 1,2 миллиона рублей, во втором — 5,5 миллиона рублей.
Оба заявления суд получил в среду, они еще не приняты к производству. Подробности обращения не разглашаются.
Ранее московское предприятие потребовало от таганрогского завода 7,5 миллиона рублей. Добавим, что ответчик занимается разработкой и производством новой авиационной техники. По итогам первого квартала 2019 года убыток предприятия составил 1,1 миллиарда рублей.