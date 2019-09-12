Стало известно место и время проведения авиашоу в День города в Ростове

Названы место и время авиашоу с участием истребителей и вертолетов в День города в Ростове-на-Дону сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Авиашоу пройдет в рамках масштабной информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах — твой выбор!», приуроченной к 270-летию со дня образования Ростова. Акция пройдет в районе пересечения Береговой и Газетного с 11.00 мск до 14.00 мск 14 сентября. В авиашоу, которое начнется в 12.00 мск, примут участие истребители Су-27 и Су-30, бомбардировщики Су24 и Су-34 и вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, Ми-8АМТШ «Терминатор». Все боевые машины пролетят над рекой Дон парами. Кроме того, запланирован пролет самолетов Л-410, АН-26, АН-12, ТУ-134, а кульминацией воздушной части праздника станут прыжки с парашютом и флагами России и Ростовской области. В рамках акции будет работать мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Ранее жители Ростова сняли на видео репетицию авиашоу ко Дню города.